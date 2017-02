Desjardins vend Western Financial Group pour 775 millions $

Pierre Couture 16-02-2017 | 14h26

Le Mouvement Desjardins se départit du courtier d'assurance de l'Ouest canadien Western Financial Group, six ans après son acquisition. Le montant de la transaction s'élève à 775 millions $.

L'acquéreur est la société Trimont Financial, une filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa.

La transaction englobe les principales unités d'affaires de Western: son réseau de courtiers, Western Financial Group Insurance Solutions, Coast Capital Insurance Services et Western Life Assurance.

Comptant plus de 1700 employés, Western détient 157 bureaux et sociétés affiliées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec.

Desjardins avait acquis Western Financial Group pour 443 millions $ en 2011. La société était depuis 15 ans cotée en bourse.

Des rumeurs récentes avaient fait état d'une possible vente des actifs de Western Financial Group par Desjardins.

«Wawanesa soutient depuis longtemps la réussite des courtiers d'assurance et cet investissement n'est qu'une autre manifestation tangible de notre engagement à cet égard», a indiqué le président et chef de la direction de Wawanesa, Jeff Goy.

«Nous sommes heureux de voir Western demeurer dans le secteur des mutuelles et des coopératives», a pour sa part souligné le chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins, Denis Berthiaume.

Autre transaction

Pour Desjardins, cette transaction s'ajoute à la vente en début d'année de Western Compagnie d'Assurances, une filiale de Western Financial Group spécialisée dans l'assurance des animaux de compagnie.

Dans l'Ouest canadien, Desjardins avait aussi relancé Bank West sous le nom Banque Zag (Zag Bank), en 2014. Elle l'a repositionnée comme une «banque directe, spécialisée dans l'offre de produits financiers en ligne et sur appareils mobiles».

En rachetant les activités de State Farm Canada en assurance de dommages et d'assurance-vie en 2015, Desjardins était devenu l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada.