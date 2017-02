Bombardier dit être sur la bonne voie

16-02-2017 | 10h48

2016 a été une «année de transition marquée par l'atteinte de jalons importants pour les programmes d'avions CSeries, Global 7000 et Global 8000, et par le renforcement des liquidités», a souligné la direction de l'avionneur québécois par communiqué.

«Cette excellente exécution et le lancement de nos initiatives de transformation nous ont permis de réaliser la première phase du plan: l'atténuation des risques», a-t-elle poursuivi.

L'an dernier, la division la plus performante au chapitre de la croissance a été Avions commerciaux, qui comprend la CSeries, avec des revenus de 2,6 milliards $ US, contre 2,4 milliards $ US en 2015.

Le secteur Avions d'affaires a enregistré des revenus de 5,7 milliards $ US, contre 7,0 milliards $ US en 2015. Le secteur Transport (ferroviaire) a vu ses revenus passer de 8,3 milliards $ US en 2015, à 7,6 milliards $ US l'an dernier.

Pour 2017, Bombardier prévoit une accélération de la cadence de production de ses appareils de la CSeries avec 30 à 35 livraisons planifiées. En 2016, Bombardier a livré un total de sept CS100 et CS300. Au 31 décembre 2016, Bombardier pouvait compter sur 353 commandes fermes de CS100 et de CS300, et 232 options pour des appareils additionnels.

En 2017, Bombardier prévoit renouer avec la croissance de ses revenus, «une croissance de quelques points de pourcentage découlant principalement de la hausse des revenus de Transport et d'une accélération du nombre de livraisons d'avions CSeries».

Bombardier entend aussi se concentrer, dans la deuxième phase de son plan, sur le renforcement de ses flux de trésorerie disponibles.

«L'objectif de notre plan quinquennal est de générer des flux de trésorerie disponibles neutres d'ici 2018, des flux de trésorerie disponibles positifs à compter de 2019 et des flux de trésorerie disponibles positifs de 750 millions $ à 1 milliard $ d'ici 2020.»

À ce chapitre, Bombardier est redevable de l'appui financier du gouvernement du Québec obtenu durant l'année.

«Nous avons conclu la vente d'un investissement en capitaux propres dans Transport à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et d'un investissement en capitaux propres dans le programme d'avions CSeries au gouvernement du Québec (par l'intermédiaire d'Investissement Québec) pour un investissement total de 2,5 milliards $ US», a rappelé Bombardier, jeudi, ajoutant qu'elle a aussi «prolongé l'échéance de nos facilités de crédit jusqu'en 2019 et refinancé des billets de premier rang d'un montant en capital de 1,4 milliard $ US, reportant leur date d'échéance à 2021».

La contribution du fédéral de 372 millions $ CAN pour le programme d'avions Global 7000 et 8000, ainsi que pour la CSeries a été annoncée après la fin de l'exercice et n'a donc pas été comptabilisée pour le dernier exercice complété.

Jeudi, Bombardier a souligné à cet effet que «les fonds seront remboursés sous forme de redevances en fonction des livraisons d'avions, ce qui rehausse notre souplesse financière au moment où nous mettons en œuvre notre plan».