Table ronde à Washington: Trump pas à l'aise

14-02-2017 | 18h20

MONTRÉAL - Monique Leroux, une des femmes d'affaires canadiennes qui ont rencontré le président américain en présence de Justin Trudeau à la Maison-Blanche, lundi, dit avoir eu l'impression que Donald Trump n'était pas particulièrement à l'aise au début de la réunion.

«Je pense que [...] qu'il était lui-même un peu surpris de se retrouver entourer de ce groupe de femmes, au début, je dirais, pas nécessairement à l'aise. Il a lu les notes. Notre premier ministre, qui lui faisait face, lui, était totalement à l'aise», a indiqué l'ancienne présidente du Mouvement des caisses Desjardins dans une entrevue qu'elle a accordée à Mario Dumont, mardi matin.

Mme Leroux, qui est actuellement, entre autres, présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec, a ajouté que la discussion s'est rapidement réchauffée «lorsque le président nous a demandé à chacune qui on était».

«Alors, il a fait un tour de table de chacune d'entre nous et ensuite on a commencé la conversation. C'est une conversation qui nous a permis d'apporter des points réels sur toute la dimension des femmes, que ce soit sur le plan de l'entrepreneurship, que ce soit sur le plan de la garde d'enfants, que ce soit sur le plan des rôles au niveau exécutif. Et, à travers la conversation, on a eu l'occasion de parler des dimensions de commerce [...].»

Monique Leroux dit avoir observé au cours de la rencontre que le président Trump «a honnêtement posé des questions». «J'ai eu l'impression qu'il apprenait un certain nombre de choses.»

Autour de la table, dans la salle du cabinet, à la Maison-Blanche, outre Mme Leroux et MM. Trump et Trudeau, se trouvaient d'autres femmes d'affaires canadiennes et américaines, dont Ivanka Trump, la fille du président Trump, ainsi que des membres des équipes politiques.

La rencontre a permis la création du Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprise.