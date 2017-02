Les voyages de Trump pourraient coûter jusqu'à 3 M$ US

Donald Trump, qui longtemps avant d'être candidat à la présidence critiquait son prédécesseur Barack Obama pour ses voyages, se rendra le week-end prochain, pour la troisième fois en un mois, à sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, située à Palm Beach, autant de voyages qui coûtent cher au trésor américain.

Selon le site indy100, ces déplacements pourraient coûter jusqu'à 3 millions $ US chacun.

Ce chiffre émane d'un rapport du Government Accoutability Office, qui avait analysé les coûts d'un voyage effectué en 2013 par l'ancien président Barack Obama, à la demande du sénateur républicain John Barrasso.

M. Obama avait alors visité lui aussi Palm Beach, quatre jours durant, en plus d'effectuer un bref saut dans son fief de Chicago, dans l'Illinois.

While our wonderful president was out playing golf all day, the TSA is falling apart, just like our government! Airports a total disaster!