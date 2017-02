La Trump Organization inaugure samedi un golf à Dubaï

14-02-2017 | 12h13

La Trump Organization inaugure ce samedi un parcours de golf à Dubaï, aux Émirats arabes unis, première opération d'envergure de l'empire économique du président américain Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche.

Une invitation du groupe immobilier DAMAC de Dubaï, associé au projet, appelle les invités à «venir célébrer l'inauguration du Trump International Golf Club Dubai» de 18 trous, décrit comme un lieu «emblématique» pour les amateurs de ce sport.

Les fils du président américain, Donald Trump Jr et Eric Trump, auxquels il a confié la direction de son groupe, sont attendus à cette cérémonie.

Le projet avait été lancé avant l'élection de M. Trump et ce dernier avait indiqué avoir décliné, une fois élu, une proposition de s'associer à un nouveau projet immobilier à Dubaï d'une valeur de 2 milliards $ US.

L'élection de M. Trump, le 8 novembre dernier, a fait naître des craintes de conflits d'intérêts sans précédent liés aux activités de son empire économique à l'étranger qui pourraient interférer avec la diplomatie des États-Unis.

La Trump Organization, qui réunit hôtels, immeubles de luxe et parcours de golf, est ainsi présente dans de nombreux pays alliés des États-Unis, comme la Turquie ou la Corée du Sud.

Le groupe a assuré que, pendant le mandat de M. Trump, il ne nouerait aucun nouveau contrat à l'étranger et mettrait un terme à tous ceux en négociation afin d'écarter encore davantage les soupçons de conflits d'intérêts.

Donald Trump était en relations d'affaires avec Dubaï depuis longtemps.

Il avait suscité une controverse aux Émirats arabes unis l'année dernière en annonçant durant la campagne électorale vouloir fermer «totalement et définitivement» les États-Unis aux musulmans.

Une compagnie spécialisée dans les décors d'intérieur basée à Dubaï et ayant des branches au Moyen-Orient, en Afrique et au Pakistan avait alors décidé de ne plus distribuer des produits Trump par respect pour sa clientèle.

DAMAC n'avait pas commenté à l'époque les déclarations de M. Trump, mais avait indiqué que le développement du golf, en partenariat avec la Trump Organization, se poursuivait.