Trump veut «ajuster» les relations commerciales avec le Canada

14-02-2017 | 12h04

Le président américain Donald Trump a appelé lundi à un «ajustement» des relations commerciales avec le Canada, promettant également de construire de nouveaux «ponts» économiques entre les deux pays.

«Nous entretenons des relations commerciales exceptionnelles avec le Canada. Nous allons les ajuster. Nous ferons certaines choses qui bénéficieront à nos deux pays», a dit M. Trump lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Nos deux pays sont plus forts quand nous unissons nos forces en matière de commerce international», a ajouté le président américain, saluant la perspective de «construire encore plus de ponts» commerciaux avec le Canada.

Ces propos semblent atténuer - tout au moins avec le Canada - la rhétorique anti-libre-échange développée par le milliardaire républicain, qui a promis de placer «l'Amérique d'abord» et de remettre en cause l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) - entre les États-Unis, le Canada et le Mexique - qu'il considère comme une «catastrophe» pour les emplois américains.

La situation avec le Canada «est beaucoup moins grave que ce qui se passe à la frontière sud», a lancé Donald Trump, évoquant le Mexique.

«À la frontière sud, depuis de nombreuses, nombreuses années, les échanges ne sont pas équitables pour les États-Unis. Ce sont des échanges extrêmement injustes», a-t-il ajouté.

La renégociation de l'ALÉNA promet toutefois d'être très complexe et Justin Trudeau, fervent partisan du libre-échange, a souligné l'importance de cet accord tripartite pour l'économie du Canada et a mis en garde contre le protectionnisme.

Les liens économiques entre les États-Unis et leur voisin du Nord, qui partagent la plus longue frontière commune au monde, sont profonds: les trois quarts des exportations du Canada vont aux États-Unis et le Canada est la première destination des exportations d'une trentaine d'États américains.

Les deux nations «resteront toujours le partenaire le plus important de l'autre», a souligné M. Trudeau.

«Les discussions d'aujourd'hui ont contribué à renforcer l'importance (de ce lien) pour les Canadiens et les Américains», a-t-il ajouté.