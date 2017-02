Lotto Max: un couple du Saguenay se partage 60 millions $

Pierre-Alexandre Maltais 13-02-2017 | 12h08

Un couple du Saguenay a remporté vendredi soir le plus gros lot jamais octroyé par Loto-Québec en mettant la main sur un gain de 60 millions $, du jamais-vu pour un billet unique.

Selon les informations du Journal de Québec, les gagnants sont Carl Villeneuve et sa conjointe, des résidents de Canton Tremblay, une petite localité située entre Chicoutimi-Nord et Saint-Fulgence, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Samedi matin, M. Villeneuve a validé son billet gagnant au dépanneur Accommodation Maestro Chez François du boulevard Tadoussac afin de s'assurer qu'il ne rêvait pas.

«Il a vu qu'il gagnait dans le journal ou sur internet, je ne sais pas, et après ça, il est venu vérifier avec le terminal et il nous a annoncé son gain. Ça fait 19 ans que je suis caissière et c'était mon rêve d'en rendre un millionnaire», a raconté la gérante du dépanneur, Nancy Tremblay, qui a eu tout un choc quand son patron lui a annoncé la nouvelle, samedi matin.

«Je sautais partout. Ça fesse à matin!», a dit celle qui a remplacé au pied levé le propriétaire François Gauthier, qui de son côté est devenu plus riche de 600 000 $, soit 1 % du gros lot.

Ils prennent le large

Peu après avoir eu confirmation de son gain exceptionnel, le couple chanceux a pris la poudre d'escampette, sans doute pour laisser la poussière retomber. Lors du passage du Journal de Québec à leur résidence, un voisin s'affairait à nourrir les quatre chiens restés au domicile des nouveaux multimillionnaires.

«On prenait une bière ensemble hier (vendredi). On ne s'attendait certainement pas à ça!», a indiqué le voisin, qui n'envisage pas de revoir la famille Villeneuve de sitôt.

«Ils sont partis [samedi] matin. On ne devrait pas les revoir avant deux ou trois jours.»

De «bonnes personnes»

Même si l'identité du couple gagnant a circulé rapidement dans ce petit secteur de Saguenay, elle n'avait toujours pas été confirmée ce week-end puisque les gagnants n'avaient pas encore contacté Loto-Québec pour réclamer leur lot.

«Ce sont des gens de l'entourage. On les connaît, mais on ne donnera pas leur identité à leur demande», a précisé Nancy Tremblay.

Selon elle, les gagnants sont deux travailleurs dans la quarantaine et ils sont parents de trois enfants. Plusieurs passants interrogés samedi s'entendaient pour dire que les gagnants sont de «bonnes personnes» et qu'ils sont heureux que la chance soit tombée sur eux.

Alexandra Girard, qui a vendu le billet gagnant vendredi après-midi, était tout sourire. «Ils viennent régulièrement ici. Je suis amie avec leur fils et, d'ailleurs, il est à l'extérieur et ne savait pas encore [samedi matin]. J'ai voulu le texter [samedi] matin et il n'était pas encore au courant!», a expliqué celle qui a vu plusieurs curieux défiler tout au long de la journée dans le dépanneur.

Le montant record remporté vendredi est le deuxième lot de 60 millions $ remporté au Québec, mais la cagnotte gagnée par un groupe de l'Ange-Gardien, en Montérégie, au mois de janvier avait été divisée entre les 28 membres d'une même famille.