Institutions financières du Québec: 3,5 millions $ pour l'éducation

12-02-2017 | 16h57

Une mobilisation du milieu de la finance réunissant des banques, des caisses, mais également des entreprises de placements et des groupes financiers ont lancé le fonds Inclusion, doté d'une enveloppe de 3,5 millions $ afin de bonifier des programmes déjà en place dans les écoles.

Se disant «interpellé par les événements tragiques survenus récemment à Québec», ce regroupement estime que «l'éducation est le meilleur rempart contre l'intolérance, la discrimination et l'intimidation».

«Au cours des cinq prochaines années, ce nouveau fonds appuiera notamment des programmes d'éducation et de sensibilisation dans les écoles. Ces programmes visent à bâtir des milieux de vie inclusifs et à favoriser une plus grande ouverture des jeunes à la différence dans toutes ses expressions», précise le communiqué publié dimanche, signé par les 21 institutions.

L'argent allongé par les 21 partenaires a été réuni sous le nom Inclusion, un fonds qui sera versé sur une personne de cinq ans.

Trois organismes ont déjà été identifiés pour profiter de ces fonds: ENSEMBLE, Equitas, et l'Institut Pacifique.

«Ces organismes agissent auprès des jeunes afin de bâtir un environnement sans discrimination ou intimidation. Les fonds alloués leur permettront, entre autres, d'étendre la portée de leurs programmes existants», est-il précisé.

La part qui sera allouée à chaque organisme n'a pas encore été dévoilée et il n'est pas exclu d'ajouter d'autres organisations dans les années à venir.

Les 21 partenaires sont les Banques CIBC, Nationale, Royale, Scotia, BMO, TD, la Banque de développement du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Corporation financière Power, Desjardins, la Financière Sun Life, Fondaction CSN et le Fonds de solidarité FTQ, la Great-West, le Groupe Investor, l'Industrielle Alliance, Intact Corporation financière, La Capitale, Placements Mackenzie, SSQ Groupe financier et Manuvie.