Le mur de Trump estimé à 21,6 milliards $ US

10-02-2017 | 11h32

Le mur frontalier que souhaite construire Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique coûterait 21,6 milliards $ US, selon des documents obtenus par Reuters.

Le nouveau président américain, qui en avait fait une de ses promesses fortes pendant la campagne, a réitéré sa volonté d'aller de l'avant avec ce mur, dont l'objectif est de sécuriser la frontière sud des États-Unis.

La construction de ce mur devrait durer plus de trois ans, indique également un rapport interne du secrétaire américain à la Sécurité intérieure obtenu par l'agence de presse.

Dans le passé, M. Trump avait indiqué que son projet coûterait entre 4 milliards $ US et 10 milliards $ US et serait payé d'une façon ou d'une autre par les Mexicains. Pour sa part, le gouvernement mexicain refuse de payer pour ce mur.

Le MIT Technology Review estime de son côté que la facture oscillerait entre 27 milliards $ US et 40 milliards $ US pour un mur de 1609 km.

Cinq jours après son entrée en poste, Donald Trump avait signé un décret portant sur une application plus rigoureuse des lois sur l'immigration.

Rappelons que des quelque 3200 kilomètres de frontière, près de 1050 sont déjà pourvus de clôtures.