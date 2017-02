GE Aviation de Bromont: création d'emplois

09-02-2017 | 23h34

BROMONT - GE Aviation de Bromont met le paquet pour continuer à figurer parmi les leaders de l'industrie aérospatiale. Près de 240 millions $ y seront investis dans différents projets, a annoncé jeudi la filiale de la multinationale américaine.

En point de presse jeudi, les dirigeants ont annoncé que 238 millions $ seront nécessaires dans un horizon de cinq ans pour fabriquer des composantes de moteur de nouvelle génération, automatiser et construire un laboratoire pour l'analyse de la vibration.

«GE Aviation représente la fabrication de l'avenir, celle qui marie les technologies de production avec les technologies numériques», a souligné Elyse Allan, présidente et chef de la direction de GE Canada.

L'usine de Bromont emploie actuellement 830 personnes. Au total, 115 autres emplois seront créés d'ici peu.

«C'est vraiment fantastique que tous ces emplois soient consolidés. C'est bon pour l'économie de notre région et davantage de personnes vont venir s'établir chez nous» s'est réjouie la mairesse de Bromont, Pauline Quinlan.

Innovation

Le premier ministre du Québec et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade ont participé à une brève visite de l'entreprise sur l'heure du midi avant de s'adresser aux 200 employés présents.

«La stabilité économique, financière et politique permet de créer un climat propice à l'investissement, a dit Philippe Couillard. Notre plan économique donne des résultats concrets.»

«GE Canada fait partie des entreprises manufacturières qui misent sur l'innovation et l'automatisation de leurs procédés pour accroître leur compétitivité à l'international, a ajouté. M. Couillard. GE Canada choisit le Québec, et c'est une excellente nouvelle pour l'industrie aérospatiale québécoise, pour la région de la Montérégie et pour tout le Québec.»

Subvention

Pour la réalisation de ces projets, le gouvernement verse une subvention de 12 millions $ à GE Aviation. Il s'était engagé à investir 510 millions $ sur 10 ans dans l'aérospatial dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026.

«Quand on regarde l'impact significatif que ça a sur la région, mais aussi sur l'industrie de l'aérospatiale pour l'ensemble du Québec, c'est hautement justifié», a déclaré Dominique Anglade.

La multinationale américaine General Electric (GE) est implantée à Bromont depuis 1982. La haute technologie qui y est développée fait en sorte qu'un avion sur deux qui survole le ciel possède des composantes fabriquées dans cette usine.