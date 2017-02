Projet Montréal veut abolir la taxe rose

Marie Christine Trottier 09-02-2017 | 22h09

Projet Montréal présentera une motion à l'assemblée du prochain conseil municipal afin d'interdire que les prix des produits destinés aux femmes soient plus élevés que ceux équivalents destinés aux hommes.

La conseillère Laurence Lavigne-Lalonde trouve injuste que pour des produits quasi identiques, les femmes aient à payer plus cher, d'autant plus qu'à Montréal, elles gagnent environ 81,4 % du salaire des hommes.

«Elles sont payées moins cher et elles doivent payer plus cher pour des biens et services», déplore-t-elle.

Mme Lavigne-Lalonde cite en exemple les différences de prix des crèmes, des déodorants et des coupes de cheveux.

Elle souhaite donc que Montréal demande au gouvernement provincial d'adopter une loi interdisant la taxe rose au Québec.

«Si on veut que Montréal soit un leader en terme de vivre ensemble, d'égalité, il faut s'assurer que ces valeurs se transposent dans la vie de tous les jours», croit Mme Lavigne-Lalonde.