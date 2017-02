Poursuite de 150 M$ US: la «marque Melania Trump» entachée

09-02-2017 | 11h06

Dans une poursuite en diffamation de 150 millions $ US déposée à New York contre le tabloïd The Daily Mail, la première dame des États-Unis, Melania Trump, soutient que sa position privilégiée à la Maison-Blanche est une «occasion unique, qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie» pour engranger des millions de dollars auprès de commanditaires.

Dans un article paru le 20 août dernier, en pleine campagne électorale aux États-Unis, le quotidien londonien avait rapporté que l'agence de mannequinat pour laquelle travaillait Melania Trump dans les années 1990 était aussi un service d'escortes, citant alors un magazine de la Slovénie, le pays d'origine de Melania Trump.

Selon des médias américains, la plainte de Melania Trump réfère surtout à ses occasions d'affaires, elle qui souhaitait «lancer une importante marque commerciale touchant à plusieurs catégories de produits». Jamais dans sa plainte il n'est question de défendre son rôle de première dame. Elle ne fait pas non plus référence à la Maison-Blanche ni à Donald Trump.

L'épouse du nouveau président américain croit que d'éventuels contrats publicitaires auraient pu se traduire en des «relations d'affaires à long terme» estimées à plusieurs millions de dollars, comme elle sera, au cours des années à venir, «l'une des femmes les plus photographiées du monde».

Les avocats de Melania Trump soutiennent que sa «marque», en raison de l'article du Daily Mail, a perdu «beaucoup de sa valeur».

Melania Trump avait engagé une première poursuite le 1er septembre dernier en lien avec l'article du «Daily Mail», une propriété de Mail Media, mais la semaine dernière une cour du Maryland l'a rejetée en soutenant que ce n'était pas de sa juridiction.

L'ancienne mannequin poursuivait aussi un blogueur du Maryland pour les mêmes allégations, mais ce dernier a accepté mardi de payer «une forte somme à titre de règlement».

Des risques de conflits d'intérêts

Des critiques reviennent à la charge dans les médias américains cette semaine pour souligner les risques de conflits d'intérêts de la famille Trump et ses responsabilités politiques depuis l'élection du magnat de l'immobilier à la Maison-Blanche.

En début de semaine, Donald Trump s'attaquait d'ailleurs à la chaîne Nordstrom, qui a décidé de ne plus mettre sur les tablettes de ses magasins la marque de la fille du président, Ivanka Trump, évoquant une sous-performance des ventes.