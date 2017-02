Utiliser le CELI pour stimuler la petite entreprise

09-02-2017 | 09h48

L'Institut économique de Montréal (IEDM) suggère d'élargir les types de placements admissibles au CELI afin de favoriser le développement des petites entreprises.

«Les grandes entreprises sont déjà bien desservies par les différents véhicules de placement, il est maintenant temps de penser aussi aux petites», a expliqué par communiqué Youri Chassin, directeur de la recherche à l'IEDM, qui a proposé l'idée dans une publication de l'IEDM partagée jeudi.

Bien que les CELI offrent une option d'épargne flexible, les possibilités de placements sont limitées et ne s'étendent pas aux petites entreprises qui ne sont pas cotées en bourse.

«Essentiellement, ils offrent les mêmes possibilités de placements que les REER: fonds communs, actions cotées en bourse, obligations et certificat de placements garantis, essentiellement. La loi empêche donc d'investir dans des entreprises en démarrage ou en développement», précise-t-il.

Par conséquent, l'épargnant est moins tenté d'investir dans le projet d'entreprise d'un proche puisque les gains éventuels seront imposables, estime l'IEDM.

Quête de financement

L'obtention de financement est déjà ardue pour les petites entreprises auprès des institutions financières.

D'après les données transmises par l'IEDM, 84,3 % des entrepreneurs en démarrage de projet sont contraints de recourir à du financement personnel. Seulement 17,3 % d'entre eux trouveraient du financement auprès d'amis ou de membres de leur famille.

«Au lieu de créer un énième programme de crédits d'impôt ou de subvention pour aider le développement des petites entreprises, il serait plus simple et moins coûteux pour le gouvernement d'ouvrir le CELI aux placements dans les petites entreprises non inscrites en bourse», ajoute Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

«Cela engagerait les Canadiens dans le développement d'une culture d'investissement entrepreneurial et de création de richesses, tout en leur permettant d'appuyer directement des entrepreneurs qui en ont bien besoin», conclut-il.

::encart::