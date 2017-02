Couillard se pose en sauveur de Bombardier

Marc-André Gagnon 08-02-2017 | 12h19

«Grâce à nous, Bombardier existe encore», a déclaré le premier ministre Philippe Couillard au lendemain de l'annonce d'un prêt remboursable de 372,5 millions $ accordé par le gouvernement fédéral au géant québécois de l'aéronautique.

L'aide financière d'Ottawa, qui était attendue depuis longtemps, est somme toute moindre que le milliard de dollars américains (environ 1,3 milliard $ CAN) investi par le gouvernement du Québec dans le développement de la CSeries il y a un peu plus d'un an.

«Parce qu'on a pris cette décision, c'est des milliers d'emplois [...] qui, aujourd'hui, sont préservés», s'est félicité le premier ministre du Québec au Salon bleu, lors de la période des questions.

«Aux gens qui travaillent dans l'aéronautique [...], je vais en prendre encore des risques pour vous autres, et on va continuer à soutenir l'industrie», a-t-il signalé.

Son ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, considère que l'aide fédérale arrive «tard», mais qu'elle est suffisante dans le contexte actuel, puisque Bombardier semble s'en satisfaire.

Une leçon de fédéralisme, selon le PQ

Le chef péquiste Jean-François Lisée, qui juge l'aide fédérale insuffisante, considère qu'une nouvelle «leçon de fédéralisme» vient d'être servie aux Québécois.

«Il y a quelques années, l'industrie automobile en Ontario était en grave difficulté, a relaté M. Lisée. Le gouvernement canadien a décidé de prendre notre argent et d'investir 10 milliards $ [...]. L'an dernier, un fleuron québécois, Bombardier, était en difficulté et a demandé au Canada de prendre le risque pour assurer la survie de Bombardier. Le fédéral a dit: "Non, on ne veut pas prendre le risque dans Bombardier"».

Un mauvais négociateur, selon la CAQ

De son côté, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a reproché au gouvernement Couillard de ne pas avoir exigé suffisamment de garanties à Bombardier afin de s'assurer que les emplois demeurent au Québec.

«Ce n'est pas un bon négociateur, c'est un amateur, a lancé en chambre M. Legault. On a actuellement un gouvernement qui ne sait pas négocier.»

«Si on avait écouté le chef de la deuxième opposition, c'est zéro emploi» qui aurait été protégé, a rétorqué M. Couillard.