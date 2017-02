Alliance entre Spotify et le New York Times

08-02-2017 | 11h04

Les nouveaux abonnés du quotidien New York Times qui s'engageront pour un an vont bénéficier d'un accès au service premium de la plateforme de musique en ligne Spotify, en vertu d'un partenariat annoncé mercredi.

L'offre ne concerne pas les personnes déjà abonnées au New York Times ou à Spotify et est réservée aux résidents américains, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun.

Pour 5 $ US par semaine, les nouveaux abonnés auront accès à la formule «All Access» du New York Times, qui comprend l'ensemble du contenu texte, photo, vidéo et podcast du groupe, ainsi qu'à tout le catalogue de titres musicaux de Spotify, qui peut être téléchargé et écouté hors connexion.

La formule «All Access» du New York Times est normalement proposée pour 6,25 $ US par semaine, tandis qu'un abonnement à Spotify Premium coûte ordinairement 9,99 $ US par mois, avec le premier mois gratuit.

Le New York Times est engagé dans un plan stratégique ambitieux à horizon 2020, qui prévoit le recrutement massif de nouveaux abonnés en ligne.

Il a franchi, début 2017, le seuil des trois millions d'abonnés, dont près de deux millions au seul service en ligne. Sur la seule année 2016, le nombre d'abonnés en ligne a bondi de 45,9 %, porté par les élections américaines et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Spotify cherche également à faire croître à vitesse accélérée son portefeuille d'abonnés, pour asseoir durablement sa place de premier acteur de la musique en ligne par abonnement.

La société suédoise comptait, fin 2016, 43 millions d'abonnés, selon le cabinet spécialisé MIDiA, loin devant Apple Music et ses 20,9 millions d'abonnés.