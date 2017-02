Québec: les plus nantis possèdent 27 % des richesses

07-02-2017 | 13h30

Le cercle des 10 % les plus riches du Québec possédait ensemble 27 % de la somme de tous les revenus de la population de la province en 2014, selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec publiée mardi.

L'Institut précise que pour accéder à ce groupe nanti, un contribuable devait avoir un revenu d'au moins 61 200$ après impôt. Le revenu moyen des membres des 10 % les plus riches était de 85 700 $ après impôt.

Plus de la moitié de ces Québécois étaient âgés de 45 à 64 ans (54 %) et ils possédaient un diplôme universitaire dans une proportion de 62 %. Ils étaient également des propriétaires (89 %) et majoritairement des hommes (68 %).

L'Institut de la statistique a toutefois précisé que le nombre de femmes faisant partie des 10 % les plus riches a triplé au Québec de 1976 à 2014, passant de 10 % à 32 %.

À l'échelle du pays par contre, le Québec est sous-représenté parmi les Canadiens les plus riches. En 2014, les Québécois représentaient 23 % de la population canadienne, mais ils n'étaient que 13 % à faire partie des 10 % des plus riches au pays.