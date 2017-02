Des experts recommandent à Morneau de hausser l'âge de la retraite

Dominique La Haye 06-02-2017 | 19h38

OTTAWA - Après avoir ramené l'âge de la retraite de 67 ans à 65 ans, le gouvernement Trudeau souffle le chaud et le froid alors que des experts lui recommandent de faire marche arrière.

Le groupe d'experts, dirigé par l'homme d'affaires Dominic Barton, a déposé lundi une deuxième série de recommandations devant inspirer le ministre des Finances, Bill Morneau, dans la rédaction de son prochain budget fédéral.

Ce rapport fait valoir que les régimes de pension ne devraient pas défavoriser le travail. «Les Canadiens âgés qui sont prêts à demeurer sur le marché du travail au-delà de l'âge de la retraite traditionnel ne devraient pas faire face à des mesures dissuasives», est-il écrit.

«Les âges d'admissibilité au programme de Sécurité de la vieillesse (SV) et au Régime de pensions du Canada (RPC) devraient être alignés de nouveau et augmentés afin de correspondre à la réalité canadienne d'une société vieillissante et d'une espérance de vie beaucoup plus longue qu'il y a à peine quelques décennies», soulignent les experts.

Dans le dernier budget, le ministre Morneau a pourtant donné suite à une promesse électorale des libéraux d'annuler la décision du gouvernement Harper de faire passer l'âge d'admissibilité à la retraite de 65 à 67 ans.

M. Barton a indiqué en point de presse que la proposition comprise dans ce rapport était cependant «plus nuancée» que la mesure mise en place sous le gouvernement conservateur. En réaction au rapport, le ministre Morneau a semblé cultiver l'ambiguïté.

«C'était très important pour nous de changer notre système de Sécurité de la vieillesse à 65 ans, parce qu'il y a plusieurs gens qui n'ont pas la possibilité de travailler après 65 ans. Ça, c'est important», a-t-il dit.

«Mais en même temps, nous avons des défis démographiques et c'est nécessaire de considérer comment nous pouvons avoir un niveau de participation dans l'avenir pour les gens qui peuvent travailler plus tard et ça, c'est important aussi», a-t-il poursuivi.

Manque de clarté

La députée néo-démocrate, Hélène Laverdière, a reproché au ministre son manque de clarté.

«Je pense qu'en ce moment, s'il y a des gens qui veulent travailler au-delà de 65 ans, ils peuvent le faire. Je connais des gens qui le font. Ceci dit, ce qui était noir sur blanc, c'était l'engagement des libéraux en campagne électorale de ne pas hausser l'âge de la retraite. Alors, s'ils reviennent sur cette promesse-là aussi, je suis certaine que les Canadiens en tireront les (conclusions)», a-t-elle lancé.

Pour le député conservateur Gérard Deltell, le rapport Barton confirme que le gouvernement Harper avait pris la bonne décision, lorsqu'il avait haussé à 67 ans l'âge de la retraite.

«Malheureusement, pour des raisons purement politiques, le gouvernement libéral a décidé de ramener ça à 65 ans et honnêtement je trouve ça plate que le gouvernement ait fait ça, parce que le débat avait été fait», a-t-il soutenu.