HBC serait intéressée à acquérir Macy's

03-02-2017 | 16h05

HBC, la Compagnie de la Baie d'Hudson, a entamé des démarches pour se porter acquéreur de la chaîne américaine de magasins Macy's Inc., selon plusieurs médias qui citent des sources proches du dossier.

À la fermeture des marchés, jeudi, Macy's avait une valeur boursière de 9,4 milliards $ US. Son titre était en hausse de 6,74 % peu avant la fin de la séance, vendredi, à 32,79 $ US.

Plusieurs médias américains ont rapporté cette semaine que Macy's pourrait couper 10 000 emplois et fermer 68 magasins au cours des prochains mois.

Selon l'agence de presse Reuters, les pourparlers entre HBC et Macy's n'en seraient qu'à leurs débuts.

La Compagnie de la Baie d'Hudson n'a pas commenté l'information vendredi, a rapporté Reuters, alors que Macy's n'avait pas pu être jointe dans l'immédiat. Le premier média à lancer la nouvelle, vendredi, a été Wall Street Journal.

Une prise de contrôle de Macy's par HBC augmenterait la présence de cette dernière aux États-Unis. Saks Fifth Avenue et Lord & Taylor, ainsi que la bannière europérenne Galeria Kaufhof font déjà partie du portefeuille de HBC. Macy's, établie à Cincinnati, dans l'Ohio, a environ 900 magasins aux États-Unis, dont ceux de sa division Bloomingdale et son magasin phare sur Herald Square, à New York.

La plus ancienne entreprise d'Amérique du Nord

La Compagnie de la Baie d'Hudson, incorporée en 1670, connue notamment au Canada pour a bannière La Baie d'Hudson, est la plus ancienne entreprise en Amérique du Nord.

Elle a été achetée en 2008 par NRDC Equity Partners, une société de capital privé américaine.