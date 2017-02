Super Bowl: attention de ne pas faire sortir Trump de ses gonds

Thomas Urbain 03-02-2017 | 09h50

Les annonceurs profitent, plus que jamais, du Super Bowl pour tenter de se démarquer et créer la sensation, mais attention à ne pas chatouiller Donald Trump, connu pour ses attaques directes contre des sociétés et des marques.

Peu connu aux États-Unis, le spécialiste des matériaux de construction 84 Lumber était prêt à débourser 15 millions $ US pour diffuser sa publicité de 90 secondes durant le Super Bowl, et marquer les esprits, ce dimanche.

Cette année, pour être vu par plus de 100 millions de téléspectateurs, le tarif a encore augmenté, à un record de 5 millions $ US pour 30 secondes d'antenne, soit plus du double du prix facturé il y a 10 ans seulement.

Mais avant même le coup d'envoi, 84 Lumber a déjà réussi son pari, sans débourser un centime, avec l'aide de la chaîne Fox, qui a attaqué sa publicité, jugé potentiellement polémique.

Point d'appui d'une grande campagne de recrutement, on y voit des candidats de l'entreprise séparés par un mur, qui rappelle dangereusement, au goût du diffuseur, le grand projet du président Donald Trump pour marquer la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Pour Mike Bernacchi, professeur à l'université de Detroit Mercy et spécialiste de l'économie du Super Bowl, il y a bien un «effet Trump» cette année parmi les annonceurs. Toute l'Amérique des affaires se méfie des tweets rageurs du président, qui ont déjà visé Boeing, Lockheed Martin ou General Motors.

188 millions de téléspectateurs

«Toutes les publicités vont être observées à la loupe, a-t-il dit. Et tout le monde va bien réfléchir à ce qu'il va proposer.»

Il ne faut pas chercher ailleurs, selon lui, la raison du repli des constructeurs automobiles, traditionnellement grands consommateurs de publicité, qui ne seront que 7 cette année, contre 9 l'an dernier ou 11 il y a trois ans.

«Personne n'a autant été mis sur la sellette (par Donald Trump) que l'industrie automobile», a-t-il rappelé, souvent accusée de délocaliser à tout crin vers le Mexique.

Le brasseur Budweiser prévoit lui une publicité centrée sur l'un des deux fondateurs de la marque, Adolphus Busch, et son parcours d'immigré allemand aux États-Unis. Un sujet très actuel et délicat avec le décret anti-immigration du nouveau président américain.

«C'est à double tranchant. Plus d'attention, c'est bon. Le côté dangereux, c'est que s'ils ne le font pas avec attention et précision, cela pourrait être mal vu», a expliqué Dereck Rucker, professeur de Marketing à la Kellogg School of Management de l'université de Northwestern.

Mais malgré cette contrainte inédite, le Super Bowl continue d'attirer les marques comme aucun autre événement aux États-Unis. L'audience y est colossale, avec 188 millions de téléspectateurs attendus.

Le retour de Justin Timberlake

Selon un sondage réalisé l'an dernier par le site YouGov, 26 % des Américains considèrent que les réclames sont la meilleure partie du Super Bowl.

Pour tirer son épingle du jeu, rien n'est laissé au hasard. Le contenu de la publicité, d'abord, est soigné. Pour promouvoir sa nouvelle marque sportive, AMG, Mercedes-Benz s'est offert les frères Coen, l'hébergeur de sites internet Squarespace l'acteur John Malkovich dans son propre rôle, et la marque de boissons antioxydantes Bai a recours à Justin Timberlake.

Ce sera le grand retour du chanteur au Super Bowl, 13 ans après le «Nipplegate» qui l'avait vu découvrir un sein de Janet Jackson lors du spectacle de la mi-temps.

Certains donnent dans l'innovation, comme Snickers qui va filmer sa publicité en direct, une première, ou Hyundai, qui va monter une publicité avec des images du match et la diffuser immédiatement après la fin de la rencontre.

Mais le film publicitaire ne se suffit plus à lui-même. Toutes les marques ont mis en ligne des «teasers», préparant le terrain sur les réseaux sociaux, qui seront également mis à profit après la diffusion.

Pour les annonceurs, «c'est un événement plus coûteux que jamais en temps et en argent», a résumé Dereck Rucker.

Mais le jeu en vaut la chandelle, selon lui, car la portée d'une publicité au Super Bowl peut être considérable.

«Les gens en parlent, donc c'est de la communication qui n'existe pas ordinairement. Quand j'achète un spot au Super Bowl, je ne paie pas que pour 30 secondes d'antenne. Je m'offre tout ce qui va avec», a-t-il indiqué.