Delastek fait-il appel à des briseurs de grève?

02-02-2017 | 16h07

Le syndicat Unifor soupçonne le constructeur aéronautique Delastek de faire appel à des briseurs de grève pour faire le travail d'une cinquantaine d'employés syndiqués en grève depuis avril 2015.

Les quelque 50 grévistes travaillent en temps normal à la production de pièces pour des appareils de la CSeries de Bombardier.

Dans un communiqué publié jeudi, Unifor a dit qu'il soupçonnait le sous-traitant Delastek de faire travailler à la production des employés non accrédités faisant partie du département de la recherche et développement.

«Un expert en la matière m'a déjà dit, confidentiellement, que dans le milieu, lorsqu'on dit qu'un appareil passe à l'essai et part en vol, on ne parle plus de recherche et développement, sinon on risquerait des vies», a dit Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Le syndicat aurait tenté d'obtenir de l'information à ce sujet auprès de Bombardier. L'avionneur aurait répondu qu'il n'avait rien à dire là-dessus, ne voulant pas se mêler au conflit de travail.

Unifor estime que le gouvernement du Québec devrait se préoccuper de cette situation.