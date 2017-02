InnoCité MTL: 115 emplois et 14 startups participantes

02-02-2017 | 15h37

Dix-huit mois après sa création, InnoCité MTL présentait mercredi son premier bilan, et les nouvelles sont bonnes pour l'organisme dirigé par Béatrice Couture.

«Je salue la création de plus de 115 emplois et la signature, pour les 14 startups ayant suivi le programme, de 80 ententes avec des clients des secteurs public et privé. L'effervescence générée par ce programme a contribué à ce que Montréal remporte le prestigieux prix Communauté intelligente de l'année en 2016», a souligné Harout Chitlian, responsable de la Ville intelligente au sein de l'administration Coderre.

Rappelons qu'Innocité MTL avait été initié en 2015 par la Ville de Montréal pour favoriser l'éclosion d'entreprises oeuvrant justement dans ce domaine.

Un exemple de succès

Parmi les startups issues d'InnoCité MTL, on note POTLOC, une plateforme internet grâce à laquelle les citoyens peuvent identifier les commerces qu'ils désirent voir s'installer dans leur quartier.

Cette jeune pousse montréalaise a le vent dans les voiles. Elle a dépassé son objectif de financement, signé une entente avec le Mouvement Desjardins pour que l'institution financière fasse la promotion de ses services auprès de ses membres et annoncé une expansion en France.

«La France représente une opportunité hors du commun pour POTLOC. Les problématiques sont les mêmes qu'au Québec, mais le marché est dix fois plus grand», ont expliqué ses dirigeants.