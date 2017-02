Un prêt de 1,25 million $ pour Produits forestiers Basques

02-02-2017 | 14h52

Produits forestiers Basques de Saint-Mathieu-de-Rioux, dans le Bas-Saint-Laurent, a obtenu un prêt de 1 250 000 $ de la part d'Investissement Québec.

Cette annonce a été faite jeudi dans le cadre de la tournée Propulser nos manufacturiers innovants, qui s'arrêtait à Rimouski, dans la même région. La tournée vise à sensibiliser les manufacturiers régionaux sur l'importance de prendre le virage numérique.

Produits forestiers Basques, qui a obtenu la certification FSC (Forest Stewardship Council), est un fabricant de charbons de bois pour le barbecue. Ses produits offrent un bilan carbone neutre en matière de gaz à effet de serre.

Dans un communiqué, Investissement Québec a précisé que le prêt permettra à l'entreprise de remplacer ses fours fabriqués sur mesure par des modèles plus grands et plus performants, ce qui se traduira par une augmentation de sa productivité.

Produits forestiers Basques améliorera par ailleurs son procédé de fabrication et sera à même de financer ses activités de recherche et développement.

La tournée prendra fin par un arrêt à Montréal, le 7 avril prochain, à l'occasion d'un forum réunissant le secteur manufacturier innovant.