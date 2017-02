Bois d'oeuvre: Québec demande à Ottawa d'agir

01-02-2017 | 09h21

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, ont interpellé de nouveau le gouvernement fédéral pour le soutien à l'industrie forestière, notamment par l'entremise de garanties de prêt.

«Les droits compensateurs pouvant être imposés par le gouvernement américain et la durée du litige influencent grandement la santé financière de nos entreprises productrices de bois. Tous au Québec, gouvernement, industrie, municipalités, syndicats, nous unissons nos voix» a déclaré le ministre Blanchette devant les principaux partenaires de l'industrie québécoise du bois d'œuvre résineux.

«Nous réaffirmons la nécessité d'obtenir un signal clair du gouvernement fédéral afin d'assurer l'avenir d'une industrie majeure pour l'économie du Québec et les 60 000 familles québécoises qui sont touchées. Le gouvernement fédéral doit être rassurant», a-t-il ajouté.

L'imposition de droits compensateurs et antidumping pourrait contraindre les entreprises à accepter un accord dont les conditions leur sont défavorables, en dépit du bien-fondé des allégations de la partie américaine et des jugements éventuellement rendus par les instances internationales.

«Nous poursuivons également nos efforts pour défendre vigoureusement les intérêts de notre industrie forestière dans l'enquête lancée par le Département du commerce américain le 16 décembre dernier et, si nécessaire, devant les instances internationales de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Accord de libre-échange nord-américain», a complété la ministre Anglade.

Le gouvernement du Québec estime que l'intervention du gouvernement fédéral est essentielle et qu'elle doit prendre la forme d'un programme de garanties de prêt, permettant d'éviter aux entreprises exportatrices de bois d'œuvre de subir des contraintes de liquidités en attendant une éventuelle victoire devant les tribunaux internationaux.