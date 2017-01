Nouvelle vague de compressions chez Bell Média

31-01-2017 | 15h06

Le couperet tombe à nouveau au sein du groupe médiatique Bell Média. Des mises à pied toucheront plus de 24 bureaux dans tout le pays, a-t-il été annoncé lundi.

Le Financial Post a rapporté que des stations de radio et de télévision seront touchées et un porte-parole de Bell Média, Scott Henderson, aurait confirmé que plus de deux douzaines de postes seront touchés.

Ces compressions s'expliqueraient par des défis liés à une compétition internationale accrue, à l'évolution des technologies de diffusion et au repli du marché publicitaire.

Ces derniers points sont d'ailleurs directement identifiés comme des facteurs déterminants, notamment les décisions sur les publicités entourant le Super Bowl américain.

Ce dimanche, les publicités américaines présentées pendant le Super Bowl ne seront pas masquées par du contenu publicitaire canadien lors de leur rediffusion au Canada par différents fournisseurs par câble, satellite ou internet.

Bell Média avait tenté de contester cette décision. L'entreprise s'était même rendue en Cour d'appel, sans succès. Toujours selon l'entreprise, ce sont des millions de dollars qui échapperont aux diffuseurs canadiens dans la foulée de cette décision.

Des animateurs connus, à l'antenne des radios et télévisions du groupe Bell Média, seront remerciés dans la foulée de cette annonce, selon le Financial Post.