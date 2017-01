550 000 Autrichiens contre les accords de libre-échange

31-01-2017 | 11h14

Une pétition contre les accords de libre-échange transatlantiques a rassemblé plus de 550 000 signatures en Autriche, obligeant les élus de ce pays membre de l'Union européenne (UE) à mettre le sujet à l'ordre du jour, ont annoncé ses promoteurs dans la nuit de lundi à mardi.

La résolution, soutenue aussi bien par le parti d'extrême droite FPÖ que par les Verts et des dirigeants du parti social-démocrate du chancelier Christian Kern, demande l'adoption d'une loi constitutionnelle interdisant «la signature, l'approbation ou la conclusion» de ces accords commerciaux, à savoir le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'UE et les États-Unis et l'Accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada.

Signé par 562 552 citoyens, soit 8,9 % du corps électoral, le texte atteint largement le seuil de 100 000 pétitionnaires à partir duquel un examen parlementaire doit être déclenché, selon le droit autrichien.

Le succès de la pétition a été salué notamment par des ONG antimondialisation et de défense de l'environnement, comme Attac et Greenpeace, ainsi que par le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, qui a estimé dans un communiqué qu'elle «doit se traduire en droit autrichien».

Les chances d'adoption de cette loi constitutionnelle par les parlementaires autrichiens apparaissent cependant limitées.

L'Accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada doit être ratifié par le Parlement européen le 15 février, à Strasbourg, en France, ce qui ouvrira la voie à une application provisoire.

Le texte devra ensuite être approuvé par l'ensemble des Parlements nationaux et régionaux de l'UE pour devenir définitif.

Le nouveau président autrichien Alexander Van der Bellen, issu des Verts, ainsi que son rival malheureux Norbert Hofer (FPÖ), avaient tous deux annoncé en campagne électorale qu'ils refuseraient le cas échéant de promulguer une loi validant l'Accord économique et commercial global.

L'Accord, qui supprimera 99 % des droits de douane entre l'UE et Ottawa, a donné lieu à des mouvements de contestation dans plusieurs pays, ses opposants jugeant qu'il offre une marge de manœuvre trop importante aux grandes entreprises face aux États. Il avait été amendé à l'automne sous la pression de la région belge de Wallonie.

Également controversé, le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement porté par l'ex-président américain Barack Obama est pour sa part considéré comme très compromis par son successeur, Donald Trump, hostile aux traités de libre-échange.