De 5 à 7 milliards $ pour acquérir 18 chasseurs Super Hornet

31-01-2017 | 09h55

L'achat et l'entretien de 18 chasseurs Super Hornet en attendant de faire un choix définitif sur l'avion qui remplacera la flotte de CF-18 pourraient coûter de 5 à 7 milliards $ aux contribuables, a rapporté CBC mardi matin.

Ces données proviennent de documents qui circulent au ministère de la Défense, en marge du début des négociations entre Ottawa et Washington sur l'achat de ces avions produits par Boeing.

Le gouvernement fédéral a annoncé l'automne dernier son intention d'acquérir 18 Super Hornet, la version améliorée des 77 CF-18 actuellement exploités par l'armée de l'air canadienne. Les premiers appareils pourraient être livrés en 2019.

Le premier ministre Justin Trudeau a pris la décision de se tourner vers ces appareils pour permettre aux forces aériennes de maintenir leur pleine capacité opérationnelle en attendant d'acquérir de nouveaux appareils.

Les CF-18 devaient initialement être remplacés par des chasseurs F-35, développés par Lockheed Martin. Ce projet avait toutefois été mis sur la glace par le gouvernement conservateur de Stephen Harper devant l'explosion des coûts aux États-Unis.

En campagne électorale, Justin Trudeau avait promis de lancer un autre appel d'offres, ouvert et transparent, pour trouver un nouvel appareil de combat. Ce processus devrait être lancé au début de l'année et durer cinq ans, a indiqué la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, au moment d'annoncer l'acquisition des Super Hornets.

Outre les Super Hornets de Boeing et le F-35 de Lockheed Martin, le Rafale de Dassault Aviation, le Typhoon d'Eurofighter et le Gripen de Saab sont aussi pressentis pour remplacer les CF-18.