Saputo veut prendre une autre bouchée de Warrnambool

30-01-2017 | 15h41

Le géant du secteur laitier et fromager Saputo entend faire l'acquisition des 12 % d'actions qu'il ne détient pas déjà dans Warrnambool Cheese and Butter, un des plus grands transformateurs laitiers de l'Australie, dont il a pris le contrôle en 2014.

Dans le cadre d'une offre publique d'achat lancée en 2013 sur Warrnambool, Saputo avait réussi à la clôture de l'opération, au début de 2014, à recueillir 87,92 % des actions de la compagnie australienne.

Depuis, Saputo a porté sa participation à 88,02 %.

L'intention de Saputo d'acheter les actions restantes de Warrnambool a été annoncée lundi en Australie par Saputo Dairy Australia Pty Ltd, une filiale australienne du groupe montréalais.

Saputo entend offrir 8,85 $ AUD (environ 8,75 $ CAN) par action en espèces. Il s'agit d'une prime de 24,8 % sur le cours du titre à la fermeture des marchés boursiers vendredi.

Saputo a souligné que son offre est conditionnelle à ce que l'exercice lui permette d'obtenir une participation d'au moins 90 % dans la compagnie australienne.

La clôture de l'offre est prévue pour le mois de mars, sauf si elle est prolongée.