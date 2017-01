30-01-2017 | 09h47

La chaîne de cafés américaine Starbucks va embaucher 10 000 réfugiés à travers le monde au cours des cinq prochaines années en réponse au controversé décret anti-immigration signé par le président Donald Trump.

«Je vous écris aujourd'hui avec une grande inquiétude, le coeur gros et une promesse ferme», écrit dans une note mise en ligne dimanche le PDG de Starbucks, Howard Schultz.

«Nous vivons dans une période sans précédent, un moment au cours duquel (...) la promesse du rêve américain est remise en cause», poursuit-il.

M. Schultz, proche du parti démocrate, indique que Starbucks est en contact avec les employés affectés par le décret présidentiel ayant mis en place de sévères restrictions dans l'accès au territoire américain et des «vérifications extrêmes» à l'encontre des ressortissants de sept pays musulmans (Syrie, Libye, Soudan, Iran, Irak, Somalie et Yémen).

Le groupe s'engage à embaucher des personnes ayant fui les guerres, les persécutions et discriminations dans les 75 pays où il est présent au cours des cinq prochaines années.

Aux États-Unis, Starbucks va commencer par recruter les réfugiés ayant travaillé pour l'armée américaine, comme interprètes par exemple.

La chaîne s'engage par ailleurs à rembourser les frais versés par les employés faisant partie du programme DACA, mis en place en 2012 par le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama. Ce programme a permis à plus de 750 000 clandestins arrivés sur le territoire américain alors qu'ils étaient mineurs d'obtenir des permis de séjour et de travail.

«Nous devons nous assurer que nos élus nous entendent individuellement et collectivement. Starbucks fait sa part», déclare le dirigeant, ajoutant que la chaîne de cafés veut servir ses clients où qu'ils soient, «dans un pays chrétien ou un pays musulman».

M. Schultz, un des rares PDG américains à s'immiscer dans des débats politiques, comme la question des relations raciales il y a deux ans, a par ailleurs volé dimanche au secours d'une autre cible privilégiée de Donald Trump: le Mexique.

«Construire des ponts et non des murs avec le Mexique», déclare-t-il, en référence au mur que le nouveau président américain veut ériger à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher l'immigration illégale.

Starbucks va continuer à investir au Mexique, où il est propriétaire de 600 cafés et emploie 7000 personnes.

Howard Schultz a soutenu Hillary Clinton, l'adversaire de Donald Trump, pendant la campagne électorale, mais a écarté toute idée de briguer un mandat politique, malgré des rumeurs persistantes. On lui prête notamment l'intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle.