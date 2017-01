Canada: Des startups veulent attirer les victimes du décret Trump

29-01-2017 | 15h48

TORONTO - La communauté technologique canadienne n'est pas insensible à ce qui se passe aux États-Unis, notamment en ce qui a trait aux conséquences qu'a sur leur industrie le décret du président Trump restreignant l'accès au territoire américain aux ressortissants de sept pays musulmans.

Dans une lettre ouverte publiée sur internet en fin de semaine, 150 membres de startups canadiennes, dont certaines du Québec, soutiennent que leur industrie «est constituée d'individus dont les nationalités, les religions, les orientations sexuelles, les identités de genre, les aptitudes mentales et physiques, et les points de vue sont très divers». «Nous sommes persuadés que cette diversité est à la fois une force et une chance», ajoutent-ils.

Ils affirment que le récent décret du président américain empêchant l'entrée sur le territoire des États-Unis de citoyens de sept pays a déjà touché plusieurs membres de leur communauté. «En tant que communauté, nous sommes tous affectés. En tant que communauté, ensemble, nous nous opposons à la marginalisation de personnes en raison de leur lieu de naissance, de leur origine ethnique ou de leur religion.»

Les signataires disent appuyer le premier ministre Justin Trudeau qui affirme que le Canada doit demeurer inclusif et ouvert. Ils demandent en outre à son gouvernement de «mettre en place sans tarder un visa spécifique permettant aux personnes visées et déplacées par le Décret américain d'obtenir le droit de résidence temporaire au Canada».

En même temps, le quotidien torontois The Globe and Mail publiait en fin de semaine un article disant que les dirigeants des entreprises technologiques canadiennes veulent profiter de la situation aux États-Unis pour attirer des experts talentueux qui, autrement, seraient moins ou pas intéressés à venir s'établir au Canada.

«Je crois que c'est très triste et horrible d'un point de vue politique, mais, très égoïstement, c'est une occasion incroyable, a affirmé en entrevue au Globe Dennis Pilarinos, un ancien cadre chez Microsoft qui a fondé une startup à Vancouver et qui est en mode embauche. C'est une chance d'accueillir des ingénieurs incroyablement talentueux qui n'auraient peut-être pas considéré des rôles au Canada.»

Il a raconté au journal que la semaine dernière il a rencontré un ingénieur senior très talentueux de confession musulmane qui a décidé de quitter les États-Unis pour s'établir à Vancouver parce que sa maison et la mosquée de l'endroit où il habitait aux États-Unis ont récemment été vandalisées.

Aussi interrogé par le Globe and Mail, Jim Balsillie, l'ancien coprésident de BlackBerry et cofondateur du Council of Canadian Innovators, est d'avis que le gouvernement fédéral peut profiter du moment pour faciliter la venue au Canada de travailleurs hautement qualifiés et compétents qui sont normalement difficiles à trouver.

M. Balsillie suggère notamment la création rapide d'un visa en matière de compétences mondiales pour ces travailleurs dans le secteur de la technologie. Le gouvernement fédéral a déjà un tel projet en préparation et une annonce est prévue au début de la présente année.