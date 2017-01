625 salariés de GM perdront leur emploi en Ontario

27-01-2017 | 16h09

Le syndicat Unifor dit avoir été informé en matinée vendredi que General Motors allait mettre à pied plus de 600 employés à son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, et en transférer une partie au Mexique.

Le syndicat considère cette décision comme «une trahison et [elle] illustre à quel point l'ALÉNA est un accord terrible pour les emplois canadiens».

«Cette décision pue la cupidité de l'entreprise, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Elle n'est pas basée sur les ventes. C'est un autre exemple qui illustre comment les emplois de qualité sont transférés à l'extérieur du Canada pour utiliser une main-d'œuvre bon marché au Mexique, et Unifor va se battre pour empêcher que cela arrive.»

L'usine assemble les modèles Chevrolet Equinox et GMC Terrain.

Unifor soutient qu'il s'agit de «véhicules extrêmement populaires et, compte tenu de la demande actuelle du marché, rien ne justifie les mises à pied à l'usine de CAMI».

L'annonce à Ingersoll va entraîner une perte «non justifiée» de 625 emplois, selon Unifor.

«L'annonce de CAMI est le parfait exemple de tout ce qui ne va pas avec l'ALÉNA, cet accord doit être renégocié, a affirmé M. Dias. Il est impératif que nous disposions de règles commerciales qui contribuent à garantir des emplois de qualité au Canada.»

Unifor demande une intervention rapide du gouvernement fédéral afin «d'établir des mécanismes pour restaurer un équilibre sur le plan des emplois et des investissements pour protéger l'économie canadienne et l'industrie de l'automobile au Canada», et pour protéger les emplois.