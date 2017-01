Donald Trump enfonce le clou contre le Mexique

En pleine poussée de fièvre entre Washington et Mexico, le nouveau président américain Donald Trump a enfoncé le clou vendredi sur Twitter en accusant «le Mexique de profiter des États-Unis depuis trop longtemps».

«Des déficits commerciaux massifs et très peu d'aide sur la frontière poreuse, cela doit changer maintenant!», a écrit le 45e président des États-Unis dans l'un de ses tweets matinaux qu'il affectionne.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!