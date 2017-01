Les retards s'accumulent chez Revenu Québec

Véronique Prince 26-01-2017 | 22h37

Les dossiers touchés par des retards judiciaires s'accumulent chez Revenu Québec. De plus en plus de causes dépassent les délais prescrits, ce qui pourrait priver l'État québécois de plusieurs millions de dollars.

Des documents obtenus par TVA Nouvelles révèlent que près du deux tiers des poursuites de fraude fiscale sont dorénavant considérées hors délais, c'est-à-dire que les procédures devant le tribunal excèdent les dix-huit mois. Cela représente un total de 400 poursuites pour fraude fiscale à travers le Québec.

