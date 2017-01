Johnson & Johnson va racheter Actelion pour 29,5 G$ US

26-01-2017 | 16h42

Le géant américain de la pharmacie et des produits d'hygiène Johnson & Johnson va débourser 29,5 milliards $ US (environ 31,5 milliards $ CAN) pour s'emparer du laboratoire suisse Actelion, la plus grosse société biopharmaceutique en Europe, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Le groupe va proposer aux actionnaires du laboratoire suisse 280 $ US par titre en liquide, la transaction ayant été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, ont-elles précisé dans un communiqué commun.

L'offre publique d'achat s'amorcera à la mi-février.

L'opération prévoit également de scinder les activités de recherche et développement d'Actelion pour les placer dans une nouvelle entité qui sera nommée R&D NewCo et cotée à la Bourse suisse.

Cette nouvelle entité, qui sera dirigée par Jean-Paul Clozel, le fondateur d'Actelion, englobera également les activités liées aux médicaments encore au début de la recherche clinique.

Johnson & Johnson détiendra initialement 16 % des parts de cette nouvelle entité et disposera d'une option pour grimper dans son capital et en acquérir 16 % supplémentaires.

Johnson & Johnson s'attend à ce que cette transaction permette immédiatement une hausse du bénéfice net par action, en plus d'accroître la croissance de ses revenus d'au moins 1 % par an à long terme.

Fondée en 1996, la société suisse basée à Allschwil, dans la banlieue de Bâle, s'est fait un nom dans les maladies rares, autour de ses traitements pour l'hypertension artérielle pulmonaire.