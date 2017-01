Capital de risque: Toronto et Montréal en tête au Canada

26-01-2017 | 08h55

Pour l'ensemble de l'année dernière, Toronto a vu la somme de ses investissements bondir de 10 % et atteindre 578 millions $ contre un gain de 8 % à Montréal avec 334 millions $.

Il existe cinq principaux marchés au Canada. Celui de l'Ontario domine largement, indique le rapport Money Tree, avec des transactions qui ont atteint un sommet au quatrième trimestre et un total de 967 millions $ pour toute l'année 2016.

Le Québec et la Colombie-Britannique suivent au second rang avec respectivement 343 millions $ et 267 millions $.

L'internet a la cote

Pas moins de 43 % du financement canadien est versé à des entreprises du secteur de l'internet, dans 121 transactions d'une valeur moyenne de 7,1 millions $ chacune.

«Les investissements dans le secteur de l'internet ont continué de croître en raison des initiatives de transformation numérique menées dans tous les secteurs par des entreprises qui perçoivent le web comme la principale voie de communication», a expliqué Philip Heywood, associé chez PwC.

Au deuxième rang se hissent les entreprises des secteurs des technologies mobiles et des télécommunications avec 242 millions $ en investissements, motivés notamment par de plus en plus de consommateurs qui adoptent des appareils mobiles.

Toujours selon le rapport de PwC Canada, le secteur de la technologie devrait continuer de prospérer et l'émergence de ces entreprises fera en sorte de stimuler la créativité.

«Cette tendance devrait se maintenir jusqu'en 2017, avec des niveaux d'investissement sains qui mèneront à une augmentation des fusions et acquisitions et des activités d'introduction en bourse dans le secteur canadien de la technologie», a avancé Dave Planques, Leader national, Transactions, chez PwC Canada.