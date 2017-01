Politiques de Trump: une menace pour les camionneurs québécois?

25-01-2017 | 23h27

Les récentes déclarations du président américain Donald Trump au sujet de l'accord de libre-échange (ALÉNA) entre les États-Unis et le Canada préoccupent l'Association du camionnage du Québec (ACQ).

En Amérique du Nord, le commerce transfrontalier se fait d'abord par camion. Chaque mois, 91 milliards $ de marchandises traversent les frontières canado-américaine et mexico-américaine. Entre le Canada et les États-Unis, on parle de 46 milliards $. Près de 64,5 % de ces biens sont transportés par camion.

«Plus de 50 % de ce qui est manufacturé au Québec va vers les États-Unis. Pour les transporteurs et pour le secteur manufacturier, c'est donc une entente qui est extrêmement importante», a expliqué Marc Cadieux, PDG de l'Association du Camionnage du Québec.

Chaque année, la province importe 22 milliards $ de marchandises des États-Unis et exporte une valeur de 40 milliards $.

«Nous sommes rassurés par le message que nous avons reçu, a précisé Marc Cadieux. Notre association et notre industrie sont en lien constant avec les grands acteurs dans les cabinets de ministres. Nous resterons donc en contact constant.»

L'industrie et le Québec souffriraient d'une taxe à la frontière. On parle d'un total de 30 000 camions par jour et le secteur fournit de l'emploi à 115 000 personnes.

L'enjeu est assez important pour que jeudi, l'Association canadienne du camionnage rencontre la Chambre de commerce du Canada pour faire le point.