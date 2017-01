L'Industrielle Alliance : 125 ans et de nombreux défis

25-01-2017 | 17h00

Chez les compagnies d'assurance canadiennes, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir entraîne, pour l'instant, certains impacts positifs.

Avec la hausse des taux d'intérêt provoquée par l'élection du nouveau président américain, les assureurs tirent un meilleur rendement de leurs placements à long terme. C'est le constat qu'en a fait Yvon Charest, président et chef de la direction d'Industrielle Alliance Groupe financier, qui s'est entretenu mercredi avec le chef d'antenne Pierre Bruneau dans le cadre du segment Carte d'affaires, à TVA Nouvelles.

Le dirigeant de l'entreprise québécoise n'a pas hésité par ailleurs à s'interroger sur les politiques sur les prix des médicaments pratiquées par les pharmacies.

L'Industrielle Alliance fête cette année son 125e anniversaire.

Pierre Bruneau - 125 ans: une entreprise qui a traversé le siècle. Est-ce un moment important, charnière pour revoir les activités de l'entreprise?

Yvon Charest - C'est un moment important qui nous fait réaliser, alors que nous avons commencé nos racines au Québec, que nous avons maintenant 60 % de notre chiffre d'affaires qui est en dehors de la province de Québec. Pour fêter notre 125e, il faut penser à aller partout au Canada, il faut penser aux États-Unis, parce qu'on a une opération qui se développe assez rondement depuis 2010.

Q - On a parlé beaucoup de cette inquiétude de la famille Coutu, qui voit les règles chamboulées et qui accuse le ministre (Gaétan) Barrette. Qu'en pensez-vous, en tant qu'acteur important dans le domaine de l'assurance?

YC - Oui, on est un acteur important parce qu'en assurance collective, l'industrie assure la moitié des Québécois. Il y a la moitié des Québécois qui est assurée par le régime québécois et l'autre moitié par les assureurs privés. Comme acteur, notre intérêt c'est de s'assurer que nos clients et nos citoyens payent les prix les plus faibles sur les médicaments.

Q - Alors vous dites un peu comme le gouvernement? Pour payer moins cher, il faut s'en aller vers les médicaments génériques davantage que vers les médicaments d'origine?

YC - C'est sûr qu'on s'en va vers le générique. Il y a des médicaments qui deviennent extrêmement dispendieux, alors pour s'assurer que ça n'empêche pas les employeurs d'assurer leurs employés, on a fait un partage de risque pour les médicaments les plus importants. Ça existe au Québec depuis un certain temps et ça se parle de plus en plus au Canada. Il ne faudrait pas oublier que le citoyen, quand il va au restaurant, il va dans une chaîne, quand il va dans un hôtel, il va dans une chaîne, le prix est pareil partout. Ce n'est pas nécessairement la même chose pour les pharmacies et les médicaments. Nous, on encourage nos clients à magasiner pour leurs médicaments, ça peut valoir la peine.

Q - Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait que les entreprises voient à uniformiser les prix?

YC - Ce qu'on dit, c'est que tant et aussi longtemps que les pharmacies vont accepter et vont avoir comme modèle d'affaires de laisser la décision à chaque pharmacien d'établir pharmacie par pharmacie les prix et les horaires, on dit aux gens de magasiner un peu. On n'est pas contre le modèle d'affaires, mais tout ce qu'on dit c'est que comme consommateur, soyons vigilants.

Q - Est-ce que l'arrivée de Donald Trump, ça vous inquiète ou ça vous inspire?

YC - Pour les opérations américaines comme telles, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour un assureur, au niveau de nos placements, ça peut avoir un potentiel de changement énorme. Il faut savoir que M. Trump, entre la soirée de son élection et les cinq semaines qui ont suivi, a fait monter les taux d'intérêt long terme - qui sont importants pour nous -, un peu partout sur la planète, incluant le Canada, d'un demi de 1 %. Pour un assureur, toutes les fois que les taux d'intérêt bougent de 10 points de base, ça nous coûte, ou ça nous donne, 100 millions. À un demi de 1 %, on parle d'un demi-milliard de dollars. Alors, je dois vous dire qu'actuellement M. Trump est positif pour l'industrie de l'assurance de personnes.

Q - Est-ce que vous croyez que ça change rapidement?

YC - Il faut faire très attention, ça peut être temporaire. En 2013, les taux d'intérêt long terme ont monté de 90 points de base et tout le monde s'est dit: ''ça y est, c'est reparti à la hausse''. Puis on a vu, en 2014, une baisse exactement du même montant.

Q - Est-ce que le vieillissement de la population représente un défi pour votre entreprise?

R - On a un gros défi comme employeur: j'ai 70 retraites cette année. J'ai un défi comme assureur parce que le vieillissement va coûter plus cher en médicaments. Pour ce qui est de l'épargne, c'est plus une opportunité parce que, de façon générale, une population qui vieillit veut dire une population qui va vouloir investir.