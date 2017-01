Guillaume Picard 25-01-2017 | 16h25

Quatre frères et sœurs qui vivent en Outaouais, dans les Laurentides et à Montréal se partagent le gros lot de 25 millions $ du dernier tirage du Lotto 6/49.

Les gagnants ont reçu mercredi un gros chèque qui changera à coup sûr leur vie à l'occasion d'une cérémonie organisée au Casino du Lac-Leamy de Gatineau.

Lors du même événement, un couple de l'Outaouais a reçu 1 million $ en lot garanti en vertu du même tirage du Lotto 6/49, un doublé pour une région qui est plutôt rare dans l'histoire des loteries au Québec.

Marc, Alain, Geneviève et Christine Lachance avaient «la chance» de leur côté et mettent ainsi la main sur une somme de 25 millions $, soit 6 250 000 $ chacun. En fait, c'est Marc qui avait acheté le billet et qui a décidé de partager la coquette somme avec ses frangins. Il avait toujours dit qu'il séparerait le gros lot s'il avait la chance de le gagner.

Loto-Québec a précisé que Christine, qui était en visite à Gatineau le week-end dernier, disait à la blague à son frère Marc de faire vérifier son billet afin qu'elle puisse «planifier son remplacement». Elle n'en croyait pas ses oreilles quand son frère lui a dit qu'il avait tiré les bons numéros.

«Il y avait beaucoup d'émotion dans sa voix, a relaté Christine Lachance. Finalement, ce n'était pas une blague!»

En constatant qu'il avait la combinaison gagnante, Marc Lachance est, on s'en doute, demeuré stupéfait. Il avait 1 chance sur 13,9 millions de remporter le gros lot du tirage du 21 janvier dernier. C'est au dépanneur Couche-Tard du boulevard Saint-René Ouest de Gatineau que le billet a été acheté. Ce commerçant recevra un lot de 250 000 $ correspondant à 1 % du gain de la famille Lachance.

Et 1 million $ pour un couple

Fait peu commun, Gatineau a vu deux autres personnes remporter 1 million $ lors du même tirage du Lotto 6/49.

C'est le couple formé par Stéphanie Boucher Lacroix et Louis Laroche, de l'Outaouais, qui a remporté ce lot garanti de 1 000 000 $. La combinaison gagnante a été générée par le terminal du Couche-Tard du chemin Vanier, à Gatineau. Le détaillant recevra 10 000 $, équivalant à 1 % du lot.

Samedi dernier, M. Laroche est rentré du boulot avec une épaule disloquée, alors ce n'était pas nécessairement sa journée, d'autant plus qu'il devait prendre un congé forcé pour une durée indéterminée. En soirée, sa conjointe a acheté un billet de 6/49 et le couple s'est glissé au lit un peu démoralisé.

Le lendemain, Mme Boucher Lacroix a remis le billet à son mari en lui disant: «Avec une malchance comme celle-là, ça serait le temps de gagner!»

C'est en vérifiant les numéros par l'entremise de l'application mobile Loteries que M. Laroche est tombé sur ses genoux et s'est mis à pleurer, à la grande surprise de sa compagne. Il s'est mis à crier: «Le million, le million!»

Ils se sont rendus au dépanneur en pyjama et leur rêve a alors été confirmé par la valideuse de Loto-Québec.