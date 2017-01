En 2016: Google a retiré 1,7 milliard de publicités

25-01-2017 | 15h06

Le nombre de publicités retirées par Google parce qu'elles étaient mensongères ou moussaient des produits douteux a plus que doublé en 2016, a annoncé l'entreprise américaine mercredi.

Environ 1,7 milliard de publicités ont été proscrites l'an dernier à travers le monde par ce géant de la pub sur internet, contre 780 millions l'année précédente et 224 millions en 2012.

Plus de 68 millions d'annonces ont été désactivées pour des produits illégaux, 80 millions pour des publicités frauduleuses, 17 millions pour des paris illégaux et 5 millions concernant des services de prêt sur salaire, a mentionné Google dans son rapport Better Ads Report.

De plus, 15 000 sites et 3 millions de publicités ont été supprimés en lien avec des logiciels indésirables, tandis que 6000 sites ont été bloqués pour contrefaçon.

L'entreprise de la Silicon Valley, en Californie, a également suspendu 47 000 sites liés à des escroqueries pour des produits promettant une perte de poids.

Tirant la très vaste partie de ses revenus de la publicité, Google dit prendre ces problèmes très au sérieux. Elle a donc une équipe de 1000 personnes qui œuvrent pour identifier ce genre de publicités indésirables.

Nouvelle menace

Google a mentionné qu'elle s'est attaquée à une nouvelle menace en 2016, celle des «tabloid cloaker». Cette manoeuvre consiste à présenter un texte d'actualité, mais en cliquant sur l'onglet, l'internaute est redirigé vers une publicité douteuse.

En décembre dernier, Google a bloqué 22 liens qui ont engendré le visionnement de publicités par plus de 20 millions de personnes en seulement une semaine. Les comptes de 1300 publicitaires ont ainsi été désactivés comme mesure punitive.