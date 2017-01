Maintien des investissements dans les jeunes entreprises

25-01-2017 | 10h37

Le financement d'entreprises en démarrage avec du capital de risque s'est maintenu au Canada en 2016, a souligné le rapport MoneyTree de PwC Canada et CB Insight dévoilé mercredi.

Au cours de la dernière année, environ 1,7 milliard $ ont été investis dans un total de 266 transactions, en légère hausse vis-à-vis des 248 ententes conclues en 2015. La valeur des investissements a, quant à elle, légèrement baissé d'à peine 0,3 %.

Ces données s'avèrent excellentes si on les compare à la tendance mondiale, qui se caractérise par une diminution de 10 % du nombre de transactions et de 23 % du montant investi, ont souligné les auteurs du rapport.

«En ce qui concerne les activités de financement au Canada, les tendances trimestrielles et annuelles qui se dégagent confirment l'émergence du secteur des technologies et qu'une attention mondiale est accordée aux innovations et aux entrepreneurs du Canada», a souligné Chris Dulney, leader national du secteur de la technologie chez PwC Canada, dans un communiqué.

334 millions $ à Montréal

Montréal a réussi à tirer son épingle du jeu, alors que 41 de ses entreprises en démarrage ont obtenu un total de 334 millions $ en financement, en hausse de 8 % par rapport à 2015.

À titre de comparaison, 87 ententes ont été conclues avec des entreprises de Toronto en 2016, pour un total de 578 millions $.