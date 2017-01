La Chine ouverte à d'autres zones de libre-échange

24-01-2017 | 15h01

Après la décision des États-Unis de se retirer de l'Accord de partenariat transpacifique, la Chine s'est dite mardi «prête à accélérer» la mise sur pied de zones de libre-échange alternatives, tout en disant refuser le rôle de «leader» économique mondial.

L'échec désormais probable de l'Accord de partenariat transpacifique - signé en 2015 par 12 pays de l'Asie-Pacifique, mais sans la Chine - pourrait permettre à Pékin de reconstruire à sa façon la carte des échanges régionaux.

«Nous nous engageons toujours à promouvoir l'intégration économique en Asie-Pacifique et à accélérer les négociations sur le Partenariat économique régional global et sur l'établissement de la Zone de libre-échange transpacifique», a déclaré Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise, en référence à deux projets lancés par Pékin.

Le Partenariat économique intégral régional associe les 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et leurs partenaires régionaux (Chine, Japon, Australie, Inde, Corée du Sud et Nouvelle-Zélande).

Comme l'Accord de partenariat transpacifique, le Partenariat économique régional global vise à supprimer des barrières tarifaires et non-tarifaires, mais affiche beaucoup moins d'ambitions sur les normes environnementales ou sociales.

«Les pourparlers (pour finaliser) le Partenariat économique régional global ont énormément progressé et devraient être conclus aussi tôt que possible, afin d'apporter une nouvelle impulsion à la croissance économique en Asie et dans le monde», a ajouté Mme Hua.

Sa propre zone de libre-échange

La Chine veut également relancer rapidement les discussions sur son propre projet de Zone de libre-échange transpacifique visant à rassembler les 21 membres de l'APEC, le forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.

«Les dirigeants de l'APEC ont déjà formulé une vision et une feuille de route pour la Zone de libre-échange transpacifique. Nous devons travailler à faciliter le processus», a fait valoir la porte-parole, ajoutant que Pékin «défendait des accords commerciaux ouverts, transparents, (...) inclusifs».

Le président américain Donald Trump a signé lundi un document mettant fin à la participation des États-Unis à l'Accord de partenariat transpacifique, traité perçu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine.

Le milliardaire, volontiers protectionniste, était vent debout contre l'Accord de partenariat transpacifique, qui allait provoquer selon lui des pertes d'emplois aux États-Unis.

À l'inverse, le président chinois Xi Jinping a défendu la semaine dernière une mondialisation irréversible et un libre-échange «impossible à arrêter» à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Pour autant, fidèle à son idéal d'un monde «multilatéral», Pékin ne s'avoue pas ouvertement désireux de s'imposer en «leader» économique planétaire en cas d'effacement de Washington.

«Le mot responsabilité serait plus approprié. Nous sommes prêts à travailler avec les autres parties pour assumer (ensemble) nos responsabilités (...) et contribuer à notre hauteur à la résolution des difficultés du monde», a insisté Hua Chunying.