Le libre-échange à travers le monde

Juliette Michel 24-01-2017 | 12h34

La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Accord de partenariat transpacifique et, plus globalement, la montée de la défiance envers la mondialisation remettent les accords de libre-échange sous les feux de l'actualité.

En voici les principales arènes:

L'Organisation mondiale du commerce (OMC)

Créée en 1995 sur les bases de l'Accord général sur les tarifs et le commerce de 1947, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est le cadre mondial de la libéralisation du commerce. Elle rassemble 164 États engagés dans une politique de libre-échange via notamment une réduction des droits de douane et un rapprochement des réglementations. Mais les négociations sur l'ouverture du commerce mondial, lancées en 2001, sont paralysées.

Face à cette impasse, nombre de pays ont noué des accords avec leurs principaux partenaires. Il existe actuellement selon Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii), 271 accords commerciaux en vigueur dans le monde, conclus entre deux ou plusieurs pays frontaliers, entre deux régions, voire au niveau d'ensembles géopolitiques beaucoup plus étendus.

En 2013, les échanges réalisés dans ces structures représentaient 37 % du commerce mondial.

Les zones de libre-échange

Elles sont constituées de pays éliminant entre eux presque tous les droits de douane, mais conservant leur propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers.

- l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), entré en vigueur en 1994 et constitué des États-Unis, du Canada et du Mexique, est la principale zone de libre-échange dans le monde. Donald Trump veut renégocier cet accord, cause selon lui de nombreuses délocalisations d'entreprises, notamment au Mexique.

- l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) comprend Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Regroupement politique à l'origine, cette zone de libre-échange est encore en cours de construction.

- l'Association européenne de libre-échange (AELE) regroupe aujourd'hui la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. Fondée à l'origine comme un pendant à la Communauté économique européenne, devenue Union européenne (UE), elle s'est vidée de sa substance au fur et à mesure que ses membres ont rejoint l'UE.

Les unions douanières

En plus d'éliminer les droits de douane, les unions douanières définissent une politique commerciale commune face aux pays tiers, dont une réglementation et un tarif extérieur uniques.

- l'Union européenne est la principale union douanière dans le monde. Constituée de 28 États membres, elle a en tant que telle signé des accords commerciaux avec d'autres pays comme la Turquie, les pays d'Afrique du Nord ou la Corée du Sud. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, a récemment décidé d'en sortir.

- le Marché commun du Sud ou Mercosur, entré en vigueur en 1995, regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay (le Venezuela est suspendu depuis décembre) auxquels sont associés plusieurs autres pays d'Amérique du Sud. Cette union douanière exclut cependant plusieurs produits sensibles comme l'automobile.

Les méga-accords régionaux

- l'Accord de partenariat transpacifique a été signé en 2015 après de longues années de négociation par 12 pays riverains ou proches de l'océan Pacifique (États-Unis, Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam), mais n'est pas entré en vigueur. Les États-Unis viennent de s'en retirer.

- l'Accord économique et commercial global (AECG) négocié entre le Canada et l'Union européenne a été signé en octobre dernier. Il doit maintenant être soumis au vote de l'ensemble du Parlement européen, le 15 février.

- l'Accord de libre-échange transatlantique entre l'UE et les États-Unis est actuellement dans les limbes. Les négociations pour l'abolition des barrières douanières et règlementaires ont été lancées en 2013, mais se sont heurtées à la réprobation croissante de la société civile et de certains pays européens.

- le Partenariat économique régional global est un projet d'accord de libre-échange entre les 10 pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et leurs partenaires commerciaux régionaux (Chine, Japon, Australie, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande). Le probable abandon de l'Accord de partenariat transpacifique relance cette initiative promue par la Chine.