Saguenay: l'avenir de SigmaDek incertain

Andréanne Larouche 23-01-2017 | 16h23

L'avenir de l'entreprise SigmaDek est incertain dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay.

La direction de l'usine de fabrication de terrasses en aluminium avait annoncé la suspension temporaire des opérations jusqu'en décembre, mais les activités sont toujours sur la glace.

Aucune date de relance n'est fixée et une fermeture définitive fait partie des scénarios sur la table.

Une dizaine d'employés sont touchés.

Lorsque l'entreprise albertaine a investi 15 millions $ en mai 2015 pour s'implanter dans l'ancienne usine MDF de Saguenay, elle s'attendait à créer une quarantaine d'emplois.

Des fonds publics ont été investis dans ce projet prometteur, soit 500 000 $ de la part de Promotion Saguenay et des prêts consentis par Ottawa et Québec, respectivement de 1,9 million $ et de 1,5 million $.

Plusieurs circonstances auraient mené à la situation actuelle, dont un nombre insuffisant de commandes en cette période de l'année et l'arrêt des opérations de l'entreprise Pexal Tecalum à Alma, un important fournisseur de l'usine.

Malgré tout, la direction est loin de baisser les bras. Des scénarios de relance sont également analysés.

L'entreprise et les différents partenaires sont à la recherche d'ententes solides pour assurer l'avenir de l'usine de La Baie.