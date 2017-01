Réforme de la RRQ: appel à la prudence des PME

20-01-2017 | 10h04

La bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) représente une hausse des charges sur la masse salariale des entreprises et il faut évaluer tous les impacts avant de prendre une décision, estime la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Présentant son mémoire vendredi devant la Commission des finances publiques dans le cadre des consultations sur le (RRQ), la FCEI recommande la prudence. Elle rappelle notamment que les cotisations au RRQ ont cru pendant sept années consécutives.

«Nous sommes satisfaits que le gouvernement du Québec présente un scénario de bonification du RRQ qui est ciblé et plus mesuré que ce que nous avons vu pour le Régime de pension du Canada (RPC)», a souligné Martine Hébert, vice-présidente principale à la FCEI.

Elle estime toutefois qu'il faut évaluer tous les impacts avant de prendre la décision de bonifier le Régime.

«Évidemment, nous préférerions le statu quo», a-t-elle précisé.

«Toutefois, si le gouvernement décide d'aller tout de même de l'avant avec une bonification du RRQ, nous souhaitons qu'il le fasse avec le scénario où les premiers 27 500 $ de revenu sont exemptés de cotisation, a-t-elle ajouté. Il s'agit là d'une approche qui nous apparaît plus mesurée, cohérente et responsable que l'approche mur à mur proposée au RPC. Nous souhaitons d'ailleurs vivement que le gouvernement fédéral imite le gouvernement du Québec sur cette question de l'exemption.»

Selon les données de la FCEI, seulement 12 % de travailleurs et 7 % de chefs de PME sont d'avis que bonifier le régime est le meilleur moyen pour aider les travailleurs à épargner davantage pour la retraite.

Gel ou réduction des salaires?

De plus, la Fédération souligne plusieurs effets pressentis par les chefs de PME en lien avec une possible augmentation de cotisations au RRQ. Ainsi, environ 56 % risquent d'envisager un gel ou une réduction des salaires; près de 50 % risquent d'envisager une réduction de l'investissement dans leur entreprise et environ 27 % pourraient réduire le nombre de postes.

En outre, la problématique de la retraite au Québec ne serait pas un problème généralisé, mais plutôt concentré chez moins de 20 % des ménages, croit la FCEI.