Gagner 11 000 $ par mois pour être prof de Lego, ça vous tente?

19-01-2017 | 11h35

Le Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (Pedalest) est actuellement en train de recruter un enseignant que l'établissement compte rémunérer 11 300 $ (8 000 euros) par mois pour jouer aux Lego. Le but de cet étonnant projet? Étudier le rôle du jeu dans l'éducation.

Selon une étude menée en 2009 pour le compte du ministère de l'Éducation anglais, l'étude par le jeu pédagogique permettrait de favoriser de manière significative l'apprentissage.

«Vous avez des gens qui prétendent que le jeu améliore l'apprentissage, que c'est important pour le bien-être des enfants», explique au Guardian, Anna Vignoles, professeur d'éducation à Cambridge.

«Le but du centre Pedal est de mener des recherches rigoureuses sur l'importance du jeu et comment l'apprentissage ludique peut être utilisé pour améliorer les résultats des élèves», ajoute-t-elle.

Financé par la fondation Lego, ce projet éducatif s'accompagne d'un appel à candidatures qui s'achèvera le 20 janvier. Alors, êtes-vous intéressés?