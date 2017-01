Des contrats de plus de 250 millions $ pour CAE

19-01-2017 | 11h09

L'entreprise montréalaise CAE, spécialisée dans la formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité ainsi que de la santé a annoncé jeudi qu'elle a obtenu une série de contrats d'une valeur de plus de 250 millions $ auprès de compagnies aériennes et d'exploitants d'avions d'affaires.

«Les contrats incluent des programmes de formation d'élève-pilote à commandant de bord, des services de placement de membres d'équipage et la vente de 12 simulateurs de vol (FFS), ce qui porte à 38 le nombre de simulateurs de vol dont CAE a annoncé la vente depuis le début de l'exercice 2017», a souligné CAE.

Les contrats de formation ont été signés avec Jetstar Airways - Australie, en partenariat avec la Swinburne University of Technology; Jetstar Airways - Japon; Jet Airways - Asie; Smart Aviation - Moyen-Orient; RedStar Aviation - Europe; ainsi qu'avec des clients dont l'identité demeure confidentielle.

CAE a en outre annoncé la vente de 12 simulateurs de vol à Shanghai Eastern Flight Training Co. (SEFTC) - Chine; Xiamen Airlines - Chine; Korean Air - Corée du Sud; Sriwijaya Air - Indonésie; Southwest Airlines - États-Unis; ainsi qu'à un client nord-américain dont l'identité n'a pas été rendue publique.