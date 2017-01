Mobilité électrique: ABB investira plus que prévu à Montréal

Charles Lecavalier 18-01-2017 | 13h52

DAVOS, Suisse - La compagnie d'ingénierie ABB investira davantage que prévu à Montréal pour y intégrer un nouveau centre de recherche sur la mobilité électrique.



Elle a annoncé au Forum économique mondial de Davos, mercredi, qu'elle investira 90 millions $ dans la métropole alors que le montant divulgué en 2015 s'élevait à 70 millions $ pour ce projet.

«Il y a des possibilités immenses de rendre les systèmes de transport plus intelligents et plus écologiques. Chez ABB, nous voulons faire avancer le monde sans consommer les ressources de la Terre», a affirmé le président et chef de la direction d'ABB, Ulrich Spiesshofer, par voie de communiqué de presse.

La multinationale suisse, qui se trouve dans la liste de Fortune 500, est un important investisseur au Canada et y emploie plus de 4500 travailleurs dans 50 établissements.

Pas de nouveaux emplois

L'investissement de 90 millions $ ne va toutefois pas générer de nouveaux emplois, mais plutôt en maintenir 700. ABB regroupera sous un même toit, «l'administration centrale», ses activités de recherche et développement, de fabrication, d'assemblage et d'essai de produits.

L'entreprise intégrera aussi le tout nouveau Centre nord-américain d'excellence en mobilité électrique, «dont les activités porteront principalement sur la mise au point de solutions de gestion énergétique pour le fonctionnement d'autobus et de trains électriques».

Les travaux seront terminés cette année.

Le ministre fédéral du Développement économique, Navdeep Bains, présent lors de l'annonce, affirme que des discussions ont toujours cours avec ABB, qui pourrait réaliser de nouveaux investissements dans les domaines de la robotique et de l'automatisation de la transformation des aliments dans le futur.