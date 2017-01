GM investira 1 milliard $ US de plus aux États-Unis

17-01-2017 | 09h43

General Motors a annoncé mardi son intention d'investir 1 milliard $ US de plus aux États-Unis et d'y créer jusqu'à 5000 emplois supplémentaires dans les prochaines années, devenant le dernier constructeur automobile en date à céder aux injonctions de Donald Trump pour développer leurs activités sur le sol américain.

Les nouveaux investissements devraient entraîner dans l'immédiat la création de 1500 emplois, a détaillé GM, qui va également rapatrier la production d'essieux du Mexique vers les États-Unis.