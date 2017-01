Keolis Canada acquiert Skyport

16-01-2017 | 12h46

Keolis Canada, qui œuvre dans le transport de personnes au Québec, a mis la main sur Skyport, une entreprise de transport par autobus basée près de l'aéroport Montréal-Trudeau et spécialisée dans les services aéroportuaires.

Skyport effectue le transport des équipages et fait la gestion et la livraison des bagages perdus et retardés pour la majorité des compagnies aériennes principalement dans les régions de Montréal, de Mont-Tremblant, de Québec et d'Ottawa.

Elle effectue également le service de navettes entre les campus de l'Université Concordia et offre des services nolisés au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Filiale québécoise de Groupe Keolis (détenu aux deux tiers par la Société nationale des chemins de fer français et l'autre tiers par la Caisse de dépôt et placement du Québec), Keolis Canada fait tant du transport interurbain, qu'urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé ou de train léger. L'entreprise compte 900 employés, exploite un parc de 396 véhicules et transporte chaque année près d'un million de passagers et autant de colis.

«La synergie entre Keolis Canada et Skyport est évidente, et c'est avec enthousiasme que nous allons développer les services que proposait jusqu'à présent Skyport, avec le soutien de l'ensemble du personnel en place», a dit Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada.