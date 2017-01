CSeries de Bombardier: le CS300 dépasse les attentes d'airBaltic

16-01-2017 | 10h00

Le transporteur airBaltic, qui a été le client de lancement du modèle CS300 de Bombardier, dit être très satisfait de cet appareil de plus grande taille du programme CSeries.

Dans un récent communiqué, la compagnie aérienne de la Lettonie, en Europe du Nord, indique avoir complété plus de 100 vols sur plus de 200 heures avec le modèle CS300 de Bombardier.

airBaltic a reçu son premier CS300 à la fin de novembre dernier. Le vol inaugural de cet appareil, entre Riga, en Lettonie, et Amsterdam, aux Pays-Bas, a pour sa part eu lieu le 14 décembre. Un second CS300 lui a été livré au tout début de janvier.



Le client de lancement du CS300 de Bombardier, airBaltic, a pris possession du premier des 20 appareils commandés le 28 novembre dernier lors d’une cérémonie à Mirabel, dans les Laurentides. Ici, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare. Photo Archives / Agence QMI

«Nous sommes heureux d'annoncer que notre performance d'opération en vol avec les nouveaux avions de ligne CS300 dépasse nos attentes», a dit Martin Gauss, président-directeur général d'airBaltic.

«Nos deux appareils ont atteint le stade de la pleine exploitation commerciale, au service de nos passagers tout comme les autres avions d'airBaltic, a-t-il poursuivi. À la bonne performance opérationnelle se sont ajoutés beaucoup de bons commentaires que nous avons reçus de nos clients au sujet de l'expérience de vol améliorée sur les CS300 de Bombardier.»

airBaltic a en outre qualifié l'appareil CS300 de «plus écologique avion commercial dans le monde».

Les CS300 d'airBaltic sont utilisés pour des destinations comme Amsterdam, Munich, Francfort, Helsinki, Tallinn, Barcelone, Rome et d'autres.

Le CS300 est la variante de plus grande taille des avions du programme CSeries de Bombardier et est conçu pour transporter de 130 à 150 passagers. Le CS100, un modèle plus petit, peut compter jusqu'à 135 sièges.

airBaltic a des commandes fermes pour 20 avions CS300, incluant les deux qui lui ont été livrés.