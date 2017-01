Une femme noire sur des pièces de monnaie américaine

Agence QMI 14-01-2017 | 08h56

Une nouvelle pièce commémorative émise par le Trésor des États-Unis représente une «Lady Liberté» noire, a rapporté CNN.

Elle porte une couronne d'étoile et une sorte de toge.

C'est la première fois que le personnage de «Lady Liberty» est représenté par une Afro-Américaine sur une pièce de monnaie.

Le département du Trésor a commencé à émettre ces pièces d'or de 24 carats jeudi. Elles valent chacune 100 $ et ont été frappées à l'occasion du 225e anniversaire de l'Hôtel de la Monnaie.

Cette pièce est la première d'une série qui représentera «Lady Liberty» de manière allégorique et sous des formes différentes. D'autres seront ainsi frappées à l'effigie d'une Asiatique, d'une Hispano-Américaine et de minorités «pour exprimer la diversité culturelle et ethnique des États-Unis», a expliqué Rhett Jepson, directeur adjoint de l'Hôtel de la Monnaie.